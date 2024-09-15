Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Karatepe, şunları kaydetti:

"Erzurumspor FK, geçen yıldan belli noktalarda kadrosunu korumuş, belli bir oyun sistemi olan, hocası ve oyuncu iskelet yapısı aynı olan bir takım. Müsabaka genelinde rakip oyunu soğuttuğu için ritmimiz düştü. Çok fazla oyun durduğu zaman o ritmi yakalamıyoruz. Umarım ileriki maçlarda biraz daha tempo yaparız. 1. Lig'de, Süper Lig ayarını yakalamamız lazım. Oyuncularımın taktik disiplini, oyuna bağlılıkları, savunmadaki tutum ve davranışları, gol atmak için iştahları iyiydi. Söylediklerimin hepsini fazlasıyla yerine getirdiler. Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum."

Hakan Kutlu: "Geçiş süreçleri sancılı oluyor"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da maçın geneline bakıldığında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbolun gerekliliklerini yerine getiren, pozisyon vermeyen, önde daha çok bulunan, topa daha çok sahip olan, ön alan baskılarını iyi yapan takım bizdik. Şansız bir gol yedik. Oyunun ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerden istediğimiz reaksiyonu alamadık. Yeni transferlerimiz var. Geçiş süreçleri sancılı oluyor. 2,5 yıldır transfer yasağımız vardı. Yeni oyuncuları kadromuza kattık. İyi ve kaliteli oyuncular. Maçlarda göstermiş oldukları performanstan memnunum. Bugün sadece yenildik ancak futbol olarak bence iyi şeyler ortaya koyduk. Önümüzdeki maçı kazanıp seri galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten iyi bir takım olduk. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."