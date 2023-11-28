Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ankara Keçiörengücü ile dün oynanan maçta uzun süre forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Maçta şans bulamayan ve az süre alan futbolcular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Daha sonra pas organizasyonuna geçen kırmızı-siyahlılar, MAS koşusu (Maksimum aerobik hız) ve dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamlandı.

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, 3 Aralık Pazar günü yapılacak.