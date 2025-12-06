Gençlerbirliği Fatih Karagümrük maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı sürerken futbolseverlerin gündeminde Gençlerbirliği Fatih Karagümrük maçı bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan iki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele öncesi “maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arayan taraftarlar ayrıntıları merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar…

TAKIMLARIN LİG DURUMU

Takım O G B M Puan Sıra Fatih Karagümrük 14 2 2 10 8 18. Gençlerbirliği 14 3 2 9 11 17.

Haftaya 18. sırada giren Fatih Karagümrük, çıkış arayışını sürdürürken, Gençlerbirliği ise evinde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNE ÇIKANLAR

Karşılaşma: Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük

Tarih: 7 Aralık 2025 Pazar

Saat: 14.30

Stad: Eryaman Stadı

Hakem: Ali Yılmaz

Yayın: Bein Sports

Gençlerbirliği Fatih Karagümrük maçı hangi gün?

Karşılaşma 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği mücadelesi saat 14.30’da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Müsabaka Eryaman Stadı’nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük mücadelesi alt sıralar açısından büyük önem taşıyor. Taraftarların ilgiyle takip edeceği karşılaşma 7 Aralık Pazar günü Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takımın puan tablosundaki konumu, maçın kritik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.