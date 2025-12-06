Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçına hazır

ANKARA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nin antrenmanı öncesinde, bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Haydar Arda Çakmak, kulübün eski başkanlarından Niyazi Akdaş, yeni yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar, teknik ekip, futbolcular ve personele başarı dileklerini iletti.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve çabukluğa dayalı idmanın ardından taktik ve duran top organizasyonları çalıştı.

Ligin 15. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak başkent ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.