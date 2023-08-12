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Gençlerbirliği, Fırat'ı profesyonel yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 16:09
  • Giriş: 12.08.2023 16:09
  • Güncelleme: 12.08.2023 16:10
Kaynak: AA
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Gençlerbirliği, Fırat'ı profesyonel yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, 17 yaşındaki genç oyuncuyu 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.

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