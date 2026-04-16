  • 16.04.2026 14:57
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler ve eksikler belli oldu!
Foto: Depophotos

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve sakat-cezalı oyuncular da netleşti.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MaçGençlerbirliği - Galatasaray
Tarih18 Nisan 2026
Saat20:00
StadyumEryaman Stadyumu (Ankara)
YayınbeIN Sports
Yayın DurumuCanlı ve şifreli

MAÇIN HAKEM KADROSU

  • Hakem: Batuhan Kolak
  • 1. Yardımcı Hakem: Furkan Ürün
  • 2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir
  • Dördüncü Hakem: Ayberk Demirbaş

MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği muhtemel 11

R. Velho; M. Hanousek, Z. Zuzek, T. Kelven, P. Pereira; T. Dele-Bashiru; H. Onyekuru, O. Ulgun, F. Tongya, G. Gürpuz; S. Koita

Galatasaray muhtemel 11

U. Çakır; S. Boey, D. Sanchez, A. Bardakcı, I. Jakobs; L. Torreira, İ. Gündoğan; R. Sallai, G. Sara, L. Sane; B. Yılmaz

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gençlerbirliği eksikler

  • Oghenekaro Etebo (Aşil tendonu sakatlığı)
  • Moussa Kyabou (Diz sakatlığı)
  • Henry Onyekuru (Kadro dışı)

Galatasaray eksikler

  • Metehan Baltacı (Cezalı)
  • Yaser Asprilla (Şüpheli)
  • Victor Osimhen (Kol kırığı)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SıraTakımPuan
1Galatasaray68
2Fenerbahçe66
3Trabzonspor64
4Beşiktaş55
15Gençlerbirliği25

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Özellikle Galatasaray’ın eksik oyuncu durumu ve deplasman performansı maçın kaderini belirleyebilir.

Bununla birlikte Gençlerbirliği’nin iç saha avantajı ve kadroda yer alan hızlı hücum oyuncuları, mücadeleyi daha dengeli hale getirebilir.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman?

18 Nisan 2026 tarihinde oynanacak.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta?

Maç saat 20:00’de başlayacak.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda?

beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Galatasaray’da kimler eksik?

Metehan Baltacı cezalı, Osimhen sakat, Asprilla ise şüpheli.

Gençlerbirliği’nde kimler yok?

Etebo ve Kyabou sakat, Onyekuru kadro dışı.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, hem zirve yarışını hem de alt sıraları doğrudan etkileyecek kritik mücadelelerden biri olacak. 18 Nisan 2026 Cumartesi saat 20:00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Eksik oyuncular, kadro tercihleri ve puan durumu göz önüne alındığında mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

