Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler ve eksikler belli oldu! Osimhen oynayacak mı?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve sakat-cezalı oyuncular da netleşti.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Detay Bilgi Maç Gençlerbirliği - Galatasaray Tarih 18 Nisan 2026 Saat 20:00 Stadyum Eryaman Stadyumu (Ankara) Yayın beIN Sports Yayın Durumu Canlı ve şifreli

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Batuhan Kolak

1. Yardımcı Hakem: Furkan Ürün

2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir

Dördüncü Hakem: Ayberk Demirbaş

GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Ankara’da Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekip istatistiklerde önde yer alıyor. Başkentte bugüne kadar yapılan 49 karşılaşmada Galatasaray 21 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gençlerbirliği 15 maç kazandı; 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu süreçte Galatasaray rakip fileleri 70 kez havalandırdı, Gençlerbirliği de 58 gol üretti.

MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği muhtemel 11

R. Velho; M. Hanousek, Z. Zuzek, T. Kelven, P. Pereira; T. Dele-Bashiru; H. Onyekuru, O. Ulgun, F. Tongya, G. Gürpuz; S. Koita

Galatasaray muhtemel 11

U. Çakır; S. Boey, D. Sanchez, A. Bardakcı, I. Jakobs; L. Torreira, R. Sallai, G. Sara, L. Sane; B. Yılmaz, Osimhen

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gençlerbirliği eksikler

Oghenekaro Etebo (Aşil tendonu sakatlığı)

Moussa Kyabou (Diz sakatlığı)

Henry Onyekuru (Kadro dışı)

Galatasaray eksikler

Metehan Baltacı (Cezalı)

Yaser Asprilla (Şüpheli)

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen'in koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray 68 2 Fenerbahçe 66 3 Trabzonspor 64 4 Beşiktaş 55 15 Gençlerbirliği 25

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Özellikle Galatasaray’ın eksik oyuncu durumu ve deplasman performansı maçın kaderini belirleyebilir.

Bununla birlikte Gençlerbirliği’nin iç saha avantajı ve kadroda yer alan hızlı hücum oyuncuları, mücadeleyi daha dengeli hale getirebilir.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, hem zirve yarışını hem de alt sıraları doğrudan etkileyecek kritik mücadelelerden biri olacak. 18 Nisan 2026 Cumartesi saat 20:00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Eksik oyuncular, kadro tercihleri ve puan durumu göz önüne alındığında mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.