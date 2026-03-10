Gençlerbirliği galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla galibiyete hasret kaldı.

Başkent temsilcisi, ligde son galibiyetini 1 Şubat’ta sahasında Gaziantep FK karşısında 2-1’lik skorla aldı.

Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, ardından sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan başkent ekibi, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR SİRKÜLASYONU

Diyadin’in yerine göreve Levent Şahin getirildi. Şahin yönetimindeki ilk maçta Gençlerbirliği, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor’a deplasmanda 1-0 yenildi. Başkent temsilcisi, 24. hafta karşılaşmasında ise sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

KUPADA ÇEYREK FİNALDE

Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Gençlerbirliği’nde, buna rağmen Levent Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yaklaşık 18 gün süren bu dönemin ardından yönetim, sezon içinde ikinci kez Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Volkan Demirel’in ikinci dönemi ise Alanyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başladı. Bu mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamlayan Gençlerbirliği, ligde üst üste üçüncü maçında da gol sevinci yaşayamadı.

25 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.