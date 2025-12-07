Gençlerbirliği galip geldi, Volkan Demirel istifa etti

Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, etkili oyununu üç golle süsleyerek sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği’ni öne geçiren gol 29. dakikada Oğulcan Ülgün’den geldi. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran başkent ekibi, 65. dakikada Sekou Koita ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu ise 74. dakikada Metehan Mimaroğlu belirledi.

14 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte iki maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Gençlerbirliği, puanını 14’e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 8 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.

Maç sonu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten."