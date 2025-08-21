Giriş / Abone Ol
Gençlerbirliği, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • 21.08.2025 14:55
  • Giriş: 21.08.2025 14:55
  • Güncelleme: 21.08.2025 14:56
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon, çabukluk, kanatlardan orta, şut, gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-siyahlıların idmanı, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

