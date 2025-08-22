Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma organizasyonu yaptı.

Çalışma, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou'nun kadroda yer almayacağı bildirildi.