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Gençlerbirliği, genç futbolcu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 22:56
  • Giriş: 07.08.2024 22:56
  • Güncelleme: 07.08.2024 22:56
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, genç futbolcu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mert Tekin'e hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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