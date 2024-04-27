Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, 1. Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı siyahlı futbolcular, pas ve duran top organizasyonları çalıştı.

Cezalı oyuncusu bulunmayan başkent temsilcisinde tedavisi devam eden Shaocong Wu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.