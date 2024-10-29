Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

1. Lig'in 11. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, antrenman öncesinde Türk bayrağı üzerinde Atatürk'ün yer aldığı posteri açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayrıca tesis içindeki binalara da Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon, dayanıklılık ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması, 4 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.