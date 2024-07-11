Gençlerbirliği, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Erentürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Erhan Erentürk, geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor'dan Manisa FK'ye kiralanmıştı. Erhan, 2023-2024 sezonunda Manisa FK ile ligde 12, Sivasspor ile kupada 2 maçta görev yaptı.