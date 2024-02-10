Gençlerbirliği, Kamerunlu futbolcu James Lea Siliki'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kamerunlu orta saha oyuncusu James Lea Siliki ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kaynak: AA
Başkent kulübü, son olarak Portekiz'in Estoril Praia takımında forma giyen James Lea Siliki'yi transfer ettiğini açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da da forma giyen 1996 doğumlu Kamerunlu oyuncu, Fransa Ligue 1'de 84 maça çıkarken Kamerun Milli Takımı'nda da 11 karşılaşmada forma giydi.
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