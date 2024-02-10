Gençlerbirliği, Kamerunlu futbolcu James Lea Siliki'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kamerunlu orta saha oyuncusu James Lea Siliki ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Başkent kulübü, son olarak Portekiz'in Estoril Praia takımında forma giyen James Lea Siliki'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da da forma giyen 1996 doğumlu Kamerunlu oyuncu, Fransa Ligue 1'de 84 maça çıkarken Kamerun Milli Takımı'nda da 11 karşılaşmada forma giydi.