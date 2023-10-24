Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ligde dün konuk ettiği Altay'ı 3-0 yenen başkent ekibi, çalışmalara ara vermedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde çalıştı.

Altay maçında uzun süre forma giyen oyuncular, atletik performans antrenörleri nezaretinde yenilenme çalışması yaptı.

Maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha içerisine kurulu parkurlarda isabetli pas organizasyonunda bulunan kırmızı-siyahlılar, MAS (Maksimum aerobik hız) koşusuna geçti.

Haftanın ilk antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Yardımcı antrenörlerden Sefer Yılmaz ve Engin Özdemir de çift kale maçta yer aldı.