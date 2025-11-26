Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon, çabukluk, sprint ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren başkent ekibi, günü orta, şut ve duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

İyileşme sürecine giren kaleci Gökhan Akkan idmanın ilk bölümünde fitness salonunda fizyoterapist gözetiminde, ikinci bölümünde ise sahada kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu ile çalıştı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.