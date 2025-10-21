Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.