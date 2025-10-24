Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı ve yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Dal Varesanovic antrenmanda yer almazken, tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu atletik performans antrenörü ile takımdan ayrı çalıştı.