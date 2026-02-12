Giriş / Abone Ol
Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı

Ajans Haberleri
  • 12.02.2026 20:21
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, başkan Haydar Arda Çakmak'ın görevde bulunduğu 65 günlük döneme ilişkin mali tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025-10 Şubat 2026 döneminde Gençlerbirliği bütçesinin eksiye düşmediği, dönemin yaklaşık 4 milyon lira artıda kapatıldığı belirtildi. 65 günlük süreçte toplam giderin 265 milyon lira, gelirin ise 269 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Mali tabloda, başkan Çakmak'ın görev süresinin ilk 40 gününde kulübe kendi imkanlarıyla 72 milyon lira katkı sağladığı, sonraki 25 günlük dönemde ise yönetim kurulu tarafından 77 milyon lira kaynak aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte futbolcu ve teknik ekibe toplam 162 milyon lira ödeme yapıldığı, diğer giderlerle birlikte toplam ödemenin 265 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kulüp yönetimi, paylaşılan mali verilerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

- Tablolar

1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)

Gelir KalemiTutar (TL)
Banka Devri12.500.000,00
Başkan Haydar Arda Çakmak71.859.035,58
Avanslar25.000.000,00
Reklam Gelirleri3.692.000,00
Bonservis Bedeli4.500.000,00
Maç Hasılatları5.260.043,20
Reklam Gelirleri (Çekler)13.600.000,00
Toplam136.411.078,78

2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)

Gelir KalemiTutar (TL)
Başkan Haydar Arda Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri77.060.000,00
Avanslar25.000.000,00
Bonservis Bedeli (Adama Traore, Al Ula)25.304.644,34
Çeşitli Gelirler5.831.567,78
Toplam133.196.212,12
Genel Gelir Toplamı269.607.290,90

Giderler (07.12.2025-10.02.2026)

Gider KalemiTutar (TL)
Yabancı Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık)125.714.054,05
Yerli Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık)30.051.198,00
Personel Maaş Ödemeleri15.267.355,30
Prim Ödemeleri13.972.349,00
Teknik Ekip Maaş Ödemeleri (Eski ve Yeni Ekip)7.745.333,32
Bonservis Ödemesi (Konyaspor - Oğulcan Ülgün)5.000.000,00
Ankara 4. Genel İcra (Halil Cenk Aktaş - Sezgin Özkan)4.500.000,00
Piyasa Ödemeleri26.475.030,13
Tesis Giderleri4.786.690,91
Yapılandırma Vergi Ödemeleri5.971.015,67
Vergi Ödemeleri20.855.575,37
Diğer Çeşitli Giderler5.415.929,00
Toplam265.754.530,75
