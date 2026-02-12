Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, başkan Haydar Arda Çakmak'ın görevde bulunduğu 65 günlük döneme ilişkin mali tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025-10 Şubat 2026 döneminde Gençlerbirliği bütçesinin eksiye düşmediği, dönemin yaklaşık 4 milyon lira artıda kapatıldığı belirtildi. 65 günlük süreçte toplam giderin 265 milyon lira, gelirin ise 269 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Mali tabloda, başkan Çakmak'ın görev süresinin ilk 40 gününde kulübe kendi imkanlarıyla 72 milyon lira katkı sağladığı, sonraki 25 günlük dönemde ise yönetim kurulu tarafından 77 milyon lira kaynak aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte futbolcu ve teknik ekibe toplam 162 milyon lira ödeme yapıldığı, diğer giderlerle birlikte toplam ödemenin 265 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kulüp yönetimi, paylaşılan mali verilerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

- Tablolar

1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)

Gelir Kalemi Tutar (TL) Banka Devri 12.500.000,00 Başkan Haydar Arda Çakmak 71.859.035,58 Avanslar 25.000.000,00 Reklam Gelirleri 3.692.000,00 Bonservis Bedeli 4.500.000,00 Maç Hasılatları 5.260.043,20 Reklam Gelirleri (Çekler) 13.600.000,00 Toplam 136.411.078,78

2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)

Gelir Kalemi Tutar (TL) Başkan Haydar Arda Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 77.060.000,00 Avanslar 25.000.000,00 Bonservis Bedeli (Adama Traore, Al Ula) 25.304.644,34 Çeşitli Gelirler 5.831.567,78 Toplam 133.196.212,12 Genel Gelir Toplamı 269.607.290,90

Giderler (07.12.2025-10.02.2026)