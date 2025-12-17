Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmana çabukluk ve koordinasyona yönelik eğlenceli oyunla devam eden oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına geçti. İdman, taktik ağırlıklı çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde kupa maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.