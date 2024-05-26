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Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri başlıyor

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 12:43
  • Giriş: 26.05.2024 12:43
  • Güncelleme: 26.05.2024 12:43
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri başlıyor

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmelerinin ilk etabı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği, altyapısında yeni yıldızları yetiştirmek için seçme yapacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 26-29 Mayıs tarihlerinde alınacak.

2008-2011 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak ikinci etap seçmelerinin tarihleri ise daha sonra duyurulacak.

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