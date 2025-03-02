Gençlerbirliği'nde "Hüseyin Eroğlu etkisi"
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu geldikten sonra çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyerek Süper Lig iddiasını güçlendirdi.
Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk periyodunda istikrarlı performans sergileyemeyen başkent ekibi, play-off hattının dışında kaldı.
Sezona başladığı teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 23 puan topladı.
Lige verilen araya 13. sırada giren Gençlerbirliği, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırarak Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.
Eroğlu göreve geldikten sonra farklı bir kimliğe bürünen Gençlerbirliği'nin "zirve tırmanışı" başladı.
Yeni teknik direktörüyle çıktığı 10 maçta aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla 2. sıraya kadar yükseldi.