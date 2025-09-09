Giriş / Abone Ol
  09.09.2025 16:31
  • Giriş: 09.09.2025 16:31
  • Güncelleme: 09.09.2025 16:31
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde sportif direktör Ali Ekber Düzgün istifa etti

ANKARA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti.

Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.

Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.

Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı.

