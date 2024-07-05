Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kırmızı-siyahlılar, A Life Ankara Etimesgut Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İlk olarak detaylı kan tetkikleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra kardiyoloji muayenesinden geçti. Kontroller, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.