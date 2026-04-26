Gençlerbirliği'nden evinde kritik galibiyet

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği evinde Kocaelispor'u konuk etti. Kümede kalma mücadelesi veren Ankara ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 28 puana yükselirken Kocaelispor ise 36 puanda kaldı.

17. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ETKİLİYDİ

19. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

31. dakikada Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu.

VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.