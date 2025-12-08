Giriş / Abone Ol
Spor
  • 08.12.2025 11:08
  • Giriş: 08.12.2025 11:08
  • Güncelleme: 08.12.2025 11:12
Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik
AA

Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de elde ettiği 4 galibiyetin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı.

Ligin 15. haftasında sahasında Karagümrük'ü 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, 6. haftada Eyüpspor'u 1-0, 9. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 12. haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı diğer maçlarda ise Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 yenildi. Karagümrük karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 14 puan toplarken, bu puanların 12'sini İstanbul takımları karşısında elde etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile 12 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.

