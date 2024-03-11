Gençlerbirliği'nin 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Altay'ı 4-0 yenen Gençlerbirliği, 6 maç sonra galip geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta ilk devreyi Melih Bostan ve Ensar Kemaloğlu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan başkent ekibi, ikinci yarı Rahman Buğra Çağıran ile iki gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı ve kötü gidişatı sonlandırdı.

Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atan kırmızı siyahlılar, ligde 6 maç sonra galip gelmeyi başardı.