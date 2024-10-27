Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildi.

Başkent ekibi, ligin 10. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla başkent temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Gençlerbirliği, üç maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra yaptığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte sırasıyla Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'ye 1-0 yenilirken, 9. hafta maçında Eryaman Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Dün de Çorum deplasmanından mağlubiyetle dönen Gençlerbirliği, kötü gidişata son veremedi.

Ekonomik problemlerle de gündeme gelen başkent temsilcisi, 12 puanda kaldı.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla tehlikeli bölgeye gerileyen Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, ligin 11. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek.