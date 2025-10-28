Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Spor
  • 28.10.2025 12:18
  • Giriş: 28.10.2025 12:18
  • Güncelleme: 28.10.2025 16:45
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Açıklamada, 44 yaşındaki teknik direktör ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Volkan Demirel, daha önce Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

BirGün'e Abone Ol