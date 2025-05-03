Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 21:20
  • Giriş: 03.05.2025 21:20
  • Güncelleme: 03.05.2025 21:20
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çabukluğa dayalı pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Michal Nalepa ile tedavilerine devam edilen Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Sakaryaspor maçının kadrosunda yer almadı.

BirGün'e Abone Ol