  06.11.2025 12:32
  • Giriş: 06.11.2025 12:32
  • Güncelleme: 06.11.2025 12:32
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildi.

Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken 3 mağlubiyet yaşadı.

Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu ve kaleci Gökhan Akkan, Başakşehir karşısında görev yapamayacak.

