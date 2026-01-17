Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'u evinde 4-3 yenen başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.

