Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 68 puanla ikinci sırada tamamladı ve direkt Süper Lig'e yükseldi.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 2. ve 9. dakikalarda Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

Bir başka başkent ekibi olan MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda küme düşen 4. ve son takım oldu.