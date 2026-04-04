Gençlerbirliği taraftarı: "İsmail Arı yalnız değildir"

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Göztepe maçında muhabirimiz İsmail Arı unutulmadı. KaraKızıl Gençlerbirliği adlı taraftar grubu tribünde "İsmail Arı'ya özgürlük" yazılı forma açtı. Tribünde uzunca bir süre "İsmail Arı yalnız değildir" sloganları atıldı.

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 4, 2026

Muhabirimiz İsmail Arı, Gençlerbirliği taraftarına mektup göndermiş, "Bu zor süreçte bana destek olup haber alma hakkına sahip çıkan başta Karakızıl Grubu olmak üzere tüm Gençlerbirliği taraftarlarına çok teşekkür ederim. Ben buradan çıkacağım ve tribündeki yerimi alacağım. Herkese kucak dolusu sevgiler" demişti.