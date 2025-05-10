Gençlerbirliği taraftarı Süper Lig’e çıkan takımını havaalanında karşıladı

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’ni Ankara’ya dönüşünde taraftarları havaalanında karşıladı.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Ankara ekibi, 4 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükseldi. Maçın ardından Ankara’ya dönen takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.