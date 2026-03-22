Gençlerbirliği taraftarından gözaltına alınan muhabirimiz İsmail Arı'ya destek
İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına Gençlerbirliği taraftar gruplarından tepki geldi. Karakızıl grubundan yapılan açıklamada, "Tribünden arkadaşımız İsmail Arı gazetecidir ve derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.
Aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınan muhabirimiz İsmail Arı'ya Gençlerbirliği taraftar gruplarından destek geldi.
Karakızıl grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tribünden arkadaşımız İsmail Arı gazetecidir ve derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.
Kırmızı Hat Gençlerbirliği grubu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tribünden dostumuz, arkadaşımız gazeteci İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir!"
Öte yandan BirGün çağrısıyla basın meslek örgütleri Ankara'da saat 15.00’te Yüksel Caddesi’nde, İnsan Hakları Anıtı önünde, İstanbul'da saat 16.00'da Taksim Tünel'de bir araya gelecek.