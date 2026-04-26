Gençlerbirliği taraftarından maden işçilerine destek

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin Kocaelispor'u konuk ettiği maç öncesinde ev sahibi takımın taraftarları, ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerine destek verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları tribünde "Maden işçisi yalnız değildir" sloganı atarken maç sonrasında Kurtuluş Parkı'ndaki işçilerine ziyarete gideceklerini duyurdu.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 15. gününde, açlık grevlerinin ise 7. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.