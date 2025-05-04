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Gençlerbirliği taraftarlarından Süper Lig coşkusu

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 20:03
  • Giriş: 04.05.2025 20:03
  • Güncelleme: 04.05.2025 20:03
Kaynak: İHA
Gençlerbirliği taraftarlarından Süper Lig coşkusu

Trendyol 1 .Lig’in 37. haftasında ikinci sıraya yerleşen Gençlerbirliği’nin taraftarları büyük sevinç yaşadı.
Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u 1-0 mağlup ederek play-off potasının üstüne ikinci sıraya yerleşti. Maçın sonunu bekleyen taraftarlar, son düdüğün çalmasıyla coşkulu bir sevinç yaşadı. Sahaya giren bazı taraftarlar polis ekipleri tarafından yakalanarak sahanın dışına çıkartıldı. O anlarda ise renkli görüntüler oluştu. Taraftarların sevincine Osman Sungur ve teknik heyet de ortak oldu.

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