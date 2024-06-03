Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe'yi basına tanıttı

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Recep Karatepe'yi basına tanıttı.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde Recep Karatepe için gerçekleştirilen basın toplantısına kulüp başkanı Osman Sungur, futbol şube sorumlusu Harun Erol ve genel menajer Ali Ekber Düzgün de katıldı.

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonda play-off'a kalma şansını son hafta kaybettiklerini hatırlatan Sungur, "Yönetime geldiğimiz ilk gün 'Gençlerbirliği'ni fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz' diye söz sarf etmiştim. Bunun için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Recep hocamız Ankara'mızdan çıkmış, yetişmiş, kulübümüzde de bir süre görev almış çok değerli bir isim. Kendisi de fabrika ayarlarına dönme projemizin bir parçasıdır. Bu sene çok zor. Yukarıdan inenler de aşağıdan çıkanlar da zor takımlar. Gençlerbirliği'nin olması gereken yer her zaman Süper Lig'dir. Tesislerimizle, ismimizle, camiamızla aslında bir Süper Lig takımıyız. Kimse bizi 1. Lig takımı olarak görmüyor. En iyi hocayı da takımın başına getirdik. İyi bir transfer dönemi geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Recep Karatepe, doğup büyüdüğü şehirde çalışacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Son olarak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenen Karatepe, "Tekrardan aşık olduğum şehre geri geldim. Buradan başlamak büyük bir heyecan. 20 yıldır antrenörüm. Ne zaman teknik direktör olacağımı soruyorlardı. Benim için doğru zaman ve doğru yer Gençlerbirliği. Bu başlangıç benim için çok değerli. Yönetimin enejrisi bana fazlasıyla geçti. Geçen sezon Süper Lig'de önemli bir dönem geçirdim. Daha soğumadan sıcağı sıcağına çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.