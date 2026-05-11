Gençlerbirliği-Trabzonspor Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu!

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak kritik karşılaşma için futbolseverlerin beklediği bilet fiyatları açıklandı. Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü Ankara’da karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Ankara’daki Eryaman Stadında futbolseverlerle buluşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı saat 20.30da başlayacak. Türkiye Kupası yarı final heyecanı, akşam saatlerinde tribün atmosferiyle birlikte büyük ilgi görecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Başkent ekibi Gençlerbirliği’nin sahasında oynanacak mücadele, yarı final etabı açısından büyük önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamaya göre maçın biletleri satışa sunuldu. Tribünlere göre belirlenen Gençlerbirliği-Trabzonspor bilet fiyatları şöyle:

Tribün Bilet Fiyatı Kale Arkası 750 TL Maraton 1500 TL Kapalı 3000 TL VIP 10.000 TL Misafir 950 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ BİLET FİYATI NE KADAR?

Trabzonspor taraftarları için ayrılan misafir tribünü bilet fiyatı 950 lira olarak açıklandı. Böylece deplasman tribününden maçı takip etmek isteyen taraftarlar için fiyat bilgisi netleşmiş oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİNDE KRİTİK RANDEVU

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanının en dikkat çeken maçlarından biri olacak. Ankara’da oynanacak mücadele, hem ev sahibi ekip hem de bordo-mavili takım açısından büyük önem taşıyor.