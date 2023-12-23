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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 16:16
  • Giriş: 23.12.2023 16:16
  • Güncelleme: 23.12.2023 16:16
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, kırmızı-siyahlı ekip ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdirildi.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken tedavileri devam eden Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

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