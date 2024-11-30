Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve saha kenarına kurulu parkurlarda gerçekleştirilen koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, dört grup halinde ayak tenisi oynadı. Günün tek antrenmanı orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.