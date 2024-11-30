Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve saha kenarına kurulu parkurlarda gerçekleştirilen koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, dört grup halinde ayak tenisi oynadı. Günün tek antrenmanı orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.