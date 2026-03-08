Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, daha önce de takımın başında görev yapan Volkan Demirel ile yeniden anlaşarak teknik heyette değişikliğe gitti.

İKİ AYA YAKIN ÇALIŞMIŞTI

Demirel, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihleri arasında da kırmızı-siyahlı ekibi çalıştırmıştı.

Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Gençlerbirliği, ligde oynadığı son dört maçta iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Başkent ekibi, Volkan Demirel yönetimindeki ikinci dönemine galibiyetle başlayarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği’nde sarı kart cezalısı Tongya, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılar, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.