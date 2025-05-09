Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Çabukluğa dayalı pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyunla devam eden idman, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.
Başkent ekibinde kart cezalısı bulunmazken, tedavileri süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere maç kadrosunda yer almadı.
Ligde geçen hafta Sakaryaspor'u yenerek 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, Süper Lig'e direkt çıkmak için büyük avantaj yakaladı.