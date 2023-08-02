Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı belirtildi. Akşam antrenmanında ise kanat organizasyonları ve yarı sahada çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın da takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan antrenmanın takip eden bir grup taraftar, yeni sezonun iyi geçmesi için kurban kestiği ifade edildi.