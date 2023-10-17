Gençlerbirliği Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde seçimli olağanüstü genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.
Kulübün açıklamasına göre Niyazi Akdaş başkanlığında yapılan toplantı sonucunda başkan vekili görevine Arif Ölmez getirildi.
Olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yeni Divan Kurulu, ilk toplantısını yaptı.
Kurulun 20 üyesinden 15'inin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Hasan Şengel başkanlığa, Selçuk Irgıt ve Ozan Güler başkan vekilliklerine, Necdet Özkazancı ise oy birliğiyle yazmanlık görevine seçildi.
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