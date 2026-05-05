Gençlerbirliği’nde döngü devam ediyor: Metin Diyadin dönemi tekrar başladı

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından tanıdık bir isme yöneldi. Başkent ekibi, daha önce de takımın başında görev yapan Metin Diyadin ile yeniden anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp yaptığı açıklamada tecrübeli antrenörle sözleşme imzalandığını açıkladı.

10 MAÇA ÇIKMIŞTI

Diyadin, Demirel’in ilk ayrılığı sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Bu sürecin ardından yollar ayrılmış, teknik direktörlük görevine yeniden Demirel getirilmişti.

Süper Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği, kalan haftalarda kritik maçlara çıkacak.

Ankara temsilcisi, ligin 33. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak, son haftada ise Trabzonspor deplasmanında puan arayacak.

Öte yandan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.