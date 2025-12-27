Gençlerbirliği’nde haciz krizi: Hesaplara bloke konuldu, protokolle kaldırıldı

Gençlerbirliği’nin banka hesaplarına ihtiyati haciz uygulandı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2023 Temmuz’unda başkan seçilen Niyazi Akdaş döneminde başkan vekili olarak görev yapan Halil Cenk Aktaş’ın, görev süresinde kulübe 100 bin dolar verdiği, bu tutarın önce hibe olarak aktarıldığı ancak sonrasında kulüp yönetimiyle yapılan bir mutabakatla kur korumalı şekilde borç olarak kayda geçirildiği ileri sürüldü.

Aynı bilgilere göre, Akdaş döneminde kulübün genel sekreterliğini yapan Av. Sezgin Özkan aracılığıyla 25 Aralık Perşembe akşam saatlerinde kulübe ihtiyati haciz işlemi getirildi ve bu kapsamda kulübün tüm banka hesaplarına bloke konuldu.

Blokenin 26 Aralık Cuma günü taraf avukatlarının yeni bir protokol düzenlemesiyle kaldırıldığı belirtildi.

Yeni yönetimin ise haciz işleminin özellikle 25 Aralık’ta yapılmasını “ertesi gün ödenmesi gereken vergi borçları” üzerinden değerlendirdiği; kulübün ödeme takviminde sıkışıklık yaratılarak yönetimin zora düşürülmesinin hedeflenmiş olabileceği şüphesiyle, Halil Cenk Aktaş ve Sezgin Özkan hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

BORÇ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Gençlerbirliği’nde “borçlandırma” tartışması daha önce de gündeme gelmişti. Niyazi Akdaş, Ocak 2024’te başkanlıktan istifa ettiğini duyurmuş; açıklamasında şirketleşme sürecine ve Cantürk Alagöz’ün desteğine de değinmişti.

Öte yandan kulübe ilişkin 2024’te kamuoyuna yansıyan haberlerde, şirketleşme hedefiyle Cantürk Alagöz’den alınan 65 milyon TL’nin bilançoda borç olarak yer aldığı ve sonrasında alacak-haciz tartışmalarının yaşandığı iddiaları yer almıştı.

ARABULUCULUK İDDİASI DA DOSYADA

Kulüp çevresinden aktarılan bir diğer iddia ise eski genel sekreter Sezgin Özkan’ın daha önceki görev döneminde, kulübün arabuluculuk süreçlerinin avukat olan eşi üzerinden yürütülmesiyle gündeme geldiği yönünde.